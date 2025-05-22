حرس الثورة: الكيان الصهيوني مرصود من قبل مجاهدي الجمهورية الاسلامية واي حماقة ستواجه برد حاسم

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان العميد نائيني، صرح خلال مؤتمر "مدارس الأمل" الذي عقد صباح اليوم بحضور مسؤولي محافظة قزوين في قاعة السيدة الزهراء (ع) التابعة للحرس الثوري في محافظة قزوين، ردا على تهديدات الكيان الإسرائيلي المزيف: "إنهم يخوفوننا من الحرب. اتهام الخوف من الحرب لنظام لديه دعم شعبي وعسكري قوي ناتج عن تقديرات خاطئة للعدو الذي يجهل قوة النظام الشعبية في ظروف الحرب".

العدو يجهل رأس مال الجمهورية الإسلامية

وأضاف: "العدو في تقديراته يغفل عن رأس مال الجمهورية الإسلامية ويعيش في أوهام ولا يفهم أنه إذا اندلعت الحرب فإن القوة الشعبية ستدخل الساحة، كما حدث في زمن الدفاع المقدس عندما بدأ الحرب بنفس الأوهام وهُزم".

أي حماقة إسرائيلية ستواجه ردا مدمراً وحاسماً

وأكد العميد نائيني: "اليوم أيضاً إذا تجرأ النظام الصهيوني الواهم وارتكب حماقة واعتداء، فسيتلقى بالتأكيد رداً مدمراً وحاسماً في جغرافيته الضعيفة والصغيرة. رسالة 46 عاماً من النضال ضد الجمهورية الإسلامية ليست سوى هذا. كما كانت رسالة ثماني سنوات من الدفاع المقدس أنه لا يمكن الإطاحة بالجمهورية الإسلامية، ورسالة أعمال الشغب في السنوات الأخيرة كانت أيضاً أنه لا يوجد أي احتمال لانهيار الجمهورية الإسلامية".

الكيان الصهيوني بكامله تحت أنظار مجاهدي الجمهورية الإسلامية اليوم

وتابع المتحدث باسم الحرس الثوري موضحاً أن "أصبحنا اليوم أكثر قوة في مختلف الجوانب مقارنة بالسنوات السابقة ومع تقدمنا العسكري مذهل. اليوم الكيان الصهيوني بكامله تحت أنظار مجاهدي الجمهورية الإسلامية. ان من يدعم الكيان الإسرائيلي الغاصب هو أمريكا وحكومات الغرب الآخذة في الضعف، ولن يعود الاستقرار إلى العالم والمنطقة إلا بزوال إسرائيل".