بزشكيان والسيسي يبحثان اهم القضايا الاقليمية وسبل وقف الحرب في غزة ولبنان

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الايراني ، نوه خلال اللقاء مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي الى شعاره ومواقفه القائمة على الوفاق والتماسك الوطني وايضا تعزيز العلاقات الودية مع سائر البلدان، وقال : ان جمهورية ايران الاسلامية لن تسعى وراء الحروب والصراعات على الاطلاق.

وانتقد بزشكيان في هذا اللقاء، المعايير الانتقائية لدى الدول الغربية قبال جرائم الكيان الصهيوني، كما شدّد باالقول، انه "لو ارتكب الكيان الصهيوني اي حماقة، سيتلقى ردا موجعا من قبل الجمهورية الاسلامية الايرانية".

وتابع رئيس الجمهورية : من الطبيعي ان يلحق الكيان الصهيوني الضرر بايران، لكن الضرر الذي سيتلقاه يفوق حدّ الخيال.

من جانبه، اكد الرئيس المصري على الوحدة باعتبارها العنصر الرئيسي لتعاظم اقتدار المسلمين، ونوه الى أهمية نزع فتيل التوتر الإقليمي وتفادي التصعيد غير المحسوب.

واضاف السيسي في لقائه الرئيس الايراني اليوم، ان المطلوب من الدول الاسلامية هو ان تتظافر الجهود لوقف الحرب في غزة ولبنان، وانهاء الصراعات في باقي نقاط المنطقة.

وفي جانب اخر من تصريحه خلال اللقاء مع بزشكيان اليوم، اشار السيسي، بانه لم يقدم خلال السنوات التي تعرضت العلاقات الايرانية المصرية الى مشاكل، على اي خطوة ضد مصالح الجمهورية الاسلامية.