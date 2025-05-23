حرس الثورة: سنرد رداً حاسماً على اى اعتداء من العدو

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد علي محمد نائيني خلال مراسم الذكرى السنوية لشهداء الخدمة وإحياء ذكرى تحرير خرمشهر: "كان لتحرير خرمشهر ستة آلاف شهيد، وشارك في هذه العملية خلال 25 يوماً من القتال مئة ألف مقاتل من القوات النظامية والشعبية".

وأضاف أن "العدو لا يتراجع عن أهدافه ومصالحه"، مشدداً على ضرورة تعزيز القدرة إلى الحد الذي نبلغ فيه قوة ردع شاملة في جميع المجالات. وأردف قائلاً: "لقد بلغنا اليوم، بفضل الثورة الإسلامية، مرحلة الردع الفعال، وقوتنا باتت هجومية فعالة، وسيتلقى العدو رداً حاسماً في حال قرر الاعتداء، وهذه القوة تتنامى يوماً بعد يوم".

وأكد المتحدث باسم الحرس الثوري، في معرض شرحه للوضع القائم قبل انتصار الثورة الإسلامية، أن "العدو اليوم، لكي يقترب من الحدود المائية الإيرانية، عليه أن يردّ باللغة الفارسية على عناصر قوات البحرية التابعة للحرس الثوري، وهذه هي تجلّيات قوة الجمهورية الإسلامية".

وأشار نائيني إلى امتلاك إيران الإسلامية لتجهيزات متطورة وإحاطة استخباراتية بنقاط ضعف العدو، وكذلك بقدرتها على استهداف كافة أركان الكيان الصهيوني الغاصب، مؤكداً أن "اليوم أصبح رأس مال العدو الاجتماعي هدفاً للحرب الناعمة والحرب الإدراكية، حيث يسعى العدو لاستهداف الثقة والأمل في المجتمع".

/انتهى/