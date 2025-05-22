عراقجي: سنرد بحزم على اي مغامرة صهيونية ضد منشآتنا النووية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني، السيد عباس عراقجي قال في رسالة إلى الأمم المتحدة: طهران تحذر بشدة من أي مغامرة صهيونية وسترد بحزم على أي تهديد أو عمل غير قانوني ضدها.

واكد عراقجي، ان طهران ستتخذ التدابير اللازمة كافة للدفاع عن مواطنيها ومصالحها ومرافقها ضد أي عمل إرهابي أو تخريبي وفقاً للقانون الدولي.

واشار وزير الخارجية الايراني إلى ان تهديد الكيان الصهيوني للمنشآت النووية الإيرانية هو تهديد جدي للأمن الإقليمي والدولي وعلى مجلس الأمن تحمل مسؤولياته.

واضاف عراقجي: بالنظر إلى التهديدات الإسرائيلية الأخيرة اضطرت طهران لاتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية لحماية المنشآت النووية وستطلع الوكالة الدولية لاحقاً على تفاصيلها.