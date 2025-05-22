  1. إيران
  2. السياسة
٢٢‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٣:٣٠ م

عراقجي: سنرد بحزم على اي مغامرة صهيونية ضد منشآتنا النووية

عراقجي: سنرد بحزم على اي مغامرة صهيونية ضد منشآتنا النووية

حذر وزير الخارجية الايراني، عباس عراقجي، في رسالة إلى الأمم المتحدة من أي مغامرة صهيونية، ضد المنشآت النووية الايرانية، مؤكدا ان ايران سترد بحزم على أي تهديد أو عمل غير قانوني ضدها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني، السيد عباس عراقجي قال في رسالة إلى الأمم المتحدة: طهران تحذر بشدة من أي مغامرة صهيونية وسترد بحزم على أي تهديد أو عمل غير قانوني ضدها.

واكد عراقجي، ان طهران ستتخذ التدابير اللازمة كافة للدفاع عن مواطنيها ومصالحها ومرافقها ضد أي عمل إرهابي أو تخريبي وفقاً للقانون الدولي.

واشار وزير الخارجية الايراني إلى ان تهديد الكيان الصهيوني للمنشآت النووية الإيرانية هو تهديد جدي للأمن الإقليمي والدولي وعلى مجلس الأمن تحمل مسؤولياته.

واضاف عراقجي: بالنظر إلى التهديدات الإسرائيلية الأخيرة اضطرت طهران لاتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية لحماية المنشآت النووية وستطلع الوكالة الدولية لاحقاً على تفاصيلها.

رمز الخبر 1958323

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات