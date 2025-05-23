عراقجي: إيران ساهمت دائمًا في تحقيق أهداف رابطة دول حافة المحيط الهندي (IORA)

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال الاجتماع الافتراضي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في رابطة دول حافة المحيط الهندي (أيورا): أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ساعدت دائمًا في تحقيق أهداف أيورا. وقد تم تعزيز هذا النهج بشكل أكبر في السنوات الأخيرة. تشغل إيران حالياً منصب رئيس ومنسق "مجموعة عمل التمكين الاقتصادي للمرأة في رابطة أيورا" و"المجموعة الأكاديمية في رابطة أيورا" وتستضيف "المركز الإقليمي في رابطة أيورا لنقل العلوم والتكنولوجيا".

وجاء في كلمة عراقجي في هذا اللقاء:

السيد الرئيس، السيد الوزير فيجيتا هيراس

يسعدني أن أتحدث في الاجتماع الرابع والعشرين لمجلس وزراء خارجية رابطة دول حافة المحيط الهندي (IORA) برئاسة جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية.

وأود أن أهنئكم على التعيين الأخير للأمين العام الموقر السيد سانجيف رانجان، وأتمنى له النجاح.

السادة الوزراء الكرام، السيدات والسادة،

تتزايد أهمية المحيط الهندي بالنسبة للمجتمع البشري والعلاقات بين الدول. لقد أثبتت رابطة دول المحيط الهندي أنها منتدى مناسب لاحتياجات الدول الأعضاء فيها، وهي الإطار المتاح الأفضل للحوار والتفاهم وتنفيذ المشاريع المشتركة في منطقة المحيط الهندي.

لقد ساهمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية دائمًا في تحقيق أهداف IORA. وقد تم تعزيز هذا النهج بشكل أكبر في السنوات الأخيرة. تشغل إيران حالياً منصب رئيس ومنسق "مجموعة عمل التمكين الاقتصادي للمرأة في رابطة أيورا" و"المجموعة الأكاديمية في رابطة أيورا" وتستضيف "المركز الإقليمي في رابطة أيورا لنقل العلوم والتكنولوجيا".

وأعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أيضًا ترشحها لمنصب نائب رئيس IORA للفترة المقبلة. إن الحصول على هذا المنصب من شأنه أن يضع إيران في وضع يسمح لها بالمشاركة بشكل أكبر في IORA.

وفي الختام، أود أن أؤكد أنه لكي تتمتع دول البلدان الأعضاء والأجيال القادمة بمحيط أكثر استدامة وإنتاجية، يتعين على رابطة أيورا تطوير نماذجها ورؤاها وبرامجها بطريقة تجعل المنطقة أكثر قدرة على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية المحتملة. ومن شأن هذا النهج أن يلبي احتياجات الدول الأعضاء ويساعد في تنفيذ الأجندات العالمية في منطقة المحيط الهندي.

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