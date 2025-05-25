تجمع طلابي أمام منظمة الطاقة الذرية دعما لحق ايران في تخصيب اليورانيوم + فيديو

وافادت وكالة مهر للانباء ان عددا من طلاب جامعات طهران تجمعوا أمام منظمة الطاقة الذرية في طهران دعماً للبرنامج النووي الوطني.

وأعلن الطلاب أن هدف تجمعهم هو التأكيد على دعم حق ايران في التخصيب ضمن مفاوضات الملف النووي.

ورفع المتظاهرون خلال التجمع شعارات مثل: "الطاقة النووية حق مشروع لنا" و "الموت لأمريكا" و "الموت لإسرائيل"

كما حملوا لافتات كتب عليها: "التخصيب يعني حقنا في بناء المستقبل" و "العلم النووي ليس سلاحاً بل درع كرامة الأمة"

وألقوا كلمات أوضحت احتياجات البلاد في مجال التخصيب النووي.

وأكد الطلاب على عدم الثقة بالطرف المقابل في المفاوضات النووية، معربين عن تقديرهم لمواقف المسؤولين في دعم حق إيران في التخصيب.

وأفادت "تسنيم" بأن تجمعات مماثلة نظمها الطلاب أمام مواقع نووية مختلفة في البلاد خلال الأيام الماضية.