بقائي لسي ان ان: إيران لن تتخلى عن التخصيب النووي وهناك طرق عديدة للوصول الى الاتفاق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي، شدد في حوار مع مراسل قناة سي ان ان، على حق إيران في تخصيب اليورانيوم.

سأل مراسل سي ان ان، يبدو أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب متفائل للغاية بشأن المفاوضات النووية بين إدارته وإيران ما رأيكم في تقدم المفاوضات؟

أجاب بقائي قائلا: إذا كان الهدف هو ضمان عدم استخدام البرنامج النووي الإيراني لأغراض عسكرية، أعتقد أننا نستطيع أن نفعل ذلك بسهولة. ولكن إذا كانت النية حرمان الإيرانيين من حقهم في الحصول على الطاقة النووية السلمية، فأعتقد أن ذلك سيكون إشكاليا للغاية، إلى حد تتحدي العملية برمتها.

مراسل سي ان ان: هل تعتقد أن إدارة ترامب ومفاوضها ويتكوف يدركون هذا الأمر ويفهمونه؟

بقائي: في الحقيقة استمرار المحادثات حتى الآن تعني أننا نعلم أن هناك مستوى معيناً من الفهم بأن إيران لا تستطيع، تحت أي ظرف من الظروف، أن تتخلى عن حقها في الطاقة النووية السلمية، بما في ذلك التخصيب.

مراسل سي ان ان: كيف تعتقد أنه من الممكن التوصل إلى حل وسط؟

بقائي: أعتقد أن الإرادة يعني التمكن ولا توجد طريقة واحدة، بل هناك طرق عديدة لتحقيق ذلك. أما بالنسبة لنا فإننا نعلم أن برنامجنا النووي سلمي بالكامل، ونحن ملتزمون بضمان بقائه سلمياً.

مراسل سي ان ان: يبدو أيضا أن الرئيس ترامب يفكر ضمنيا في العمل العسكري من جانب بلاده والكيان الإسرائيلي كبديل للاتفاق هل تشعر بمثل هذا الضغط في المفاوضات؟ ماذا تعتقد إيران بشأن هذه التهديدات؟

بقائي: من المؤكد أن هذه التهديدات لن تكون مفيدة.. الإيرانيون لا يستسلمون لأي نوع من الضغوط. لقد أثبتنا مرات عديدة خلال القرن الماضي وما بعده أن الإيرانيين لا يستجيبون بشكل إيجابي لأي نوع من أنواع الترهيب والضغط. وحول هذه اللهجة في التعامل مع إيران فأننا سنكون يد واحدة وسوف ندافع عن أمننا القومي.

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