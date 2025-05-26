الرئیس الإیرانی: أمریکا لن تتمکن من استغلال الأوضاع الداخلیة فی البلاد اذا رأت التلاحم الداخلي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن بزشكيان، أوضح خلال ترؤسه الاجتماع الحادي والثمانين لمجلس الوزراء عصر الأحد، أن "في حال لمس الأمريكيون حالة من التلاحم الداخلي، فإن أطماعهم لاستغلال أوضاع البلاد ستتراجع".

وخلال الاجتماع استعرض وزير الصناعة والتعدين والتجارة خلال الجلسة تقريرًا عن زيارة وزير المناجم الأفغاني إلى طهران، مشيرًا إلى أن المباحثات التي جرت كانت إيجابية ومثمرة.

كما قدّم وزير الدفاع تقريرًا عن زيارته الأخيرة إلى أرمينيا ونتائجها، بينما استعرض معاون رئيس الجمهورية في الشؤون العلمية والتقنية والاقتصاد القائم على المعرفة تفاصيل مهمة تنصيب الألواح الشمسية في مختلف الوزارات.

من جانبه، عرض وزير الخارجية، السيد عباس عراقجي، تفاصيل الجولة الخامسة من المحادثات غير المباشرة بين إيران وأمريكا، ليؤكد الرئيس الإيراني في أعقاب التقرير أن "لدينا القدرة الكاملة على حل مشكلات البلاد"، مشددًا على أهمية تطوير العلاقات الإقليمية والدولية، لاسيما مع دول الجوار، كوسيلة لتجاوز العديد من الأزمات.

وأكد بزشكيان على ضرورة العمل لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، مشيرًا إلى أهمية كسب رضا الناس في مجال الصحة والعلاج. وقال: "حتى في حال وجود مشكلات، فإن التعامل بأدب واحترام مع المواطنين والمراجعين والمرضى لا يكلف شيئًا".

وفي ختام الجلسة، قدّم حجة الإسلام عماد، مستشار الرئيس الإيراني لشؤون الدينية، تقريرًا حول آلية تفاعل الأجهزة التنفيذية مع المؤسسات الدينية والحوزوية في البلاد.

/انتهى/