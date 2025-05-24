الرئيس الايراني يؤكد على مواصلة مسيرة الشهداء

وافادت وكالة مهر للانباء، ان الرئيس بزشكيان قال مساء اليوم السبت في مؤتمر "الإبداع والابتكار في هندسة الدفاع المقدس" الذي عُقد في جامعة طهران: طالما آمنت وأكدت مراراً أنه بمقدورنا حل مشاكل البلاد إذا عقدنا العزم، رغم كل التعقيدات والتحديات التي نواجهها اليوم والتي تفوق ما كان في زمن الدفاع المقدس.

وأضاف: في الماضي، لم يكن لدينا علم واسع ولا موارد مالية ولا دعم كبير، لكن كان هناك أصدقاء قاموا بإبداعات لم تكن تخطر على بال الكثيرين. اليوم نمتلك مقومات أقوى وموارد أكثر، وإذا لم نتمكن من التغلب على المشاكل بهذه الإمكانات، فكيف سنجيب غداً للشهداء الذين قدموا أرواحهم بإخلاص؟

وأشار قائلاً: "أعتقد أنه عندما يكون الإيمان داخلياً ويوضع العلم في خدمة هذا الإيمان، يصبح من المستحيل ألا نحل المشاكل. لا يوجد عائق لا يمكننا التغلب عليه، بشرط أن يظل حب الناس والأرض حياً فينا.

ولفت رئيس الجمهورية إلى أن بعضهم اليوم يتاجر بالمناصب، بينما في زمن الدفاع المقدس كانت "الصفقات" تقوم على الحب والإيمان والعمل لصالح الناس، مؤكداً: "في الدفاع المقدس، جاء العراق بدعم عالمي ليقضي علينا ففشل، لأن شباباً وقفوا خلف هذا البلد بكل إخلاص للدفاع عن ترابه.

وتوجه بالشكر لرئيس جامعة طهران على استعداده لحشد إمكانات الجامعة لمساعدة الحكومة، قائلاً: لدينا الحلول، بشرط أن نخرج من المكاتب وننزل إلى ساحة العمل، ليس فقط بالبحث العلمي بل بالتطبيق العملي.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن "لحفاظ على ذكرى الشهداء قيم، لكن الأهم هو مواصلة طريقهم، وإنقاذ الشعب من الفقر والظلم. مع مساعدتكم نستطيع، فإذا اقترن العلم بالوعي والألم والحب، لا يستحيل شيء. يجب أن نجعل المستحيل ممكناً، وهذا أمر قابل للتحقيق.