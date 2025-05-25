رئيس الوزراء الباكستاني يزور طهران غدا برفقة وفد رفيع المستوى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب رسالة مستشار الشؤون السياسية في مكتب الرئيس الايراني، مهدي سنائي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "غدا الاثنين، سيستضيف الدكتور بزشكيان، رئيس وزراء باكستان الشقيق والجار، شهباز شريف، الذي سيصل إلى طهران برفقة وفد رفيع المستوى".

و أضاف سنائي: "ترتبط الدولتان بعلاقات تاريخية وثقافية عميقة، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بينهما في عام 2024 ثلاثة مليارات دولار".

وأوضح مستشار الشؤون السياسية في مكتب الرئيس: "يجري البلدان مشاورات مستمرة بشأن الحفاظ على الاستقرار في المنطقة".

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