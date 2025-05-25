  1. إيران
  2. السياسة
٢٥‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٤:٤٣ م

رئيس الوزراء الباكستاني يزور طهران غدا برفقة وفد رفيع المستوى

رئيس الوزراء الباكستاني يزور طهران غدا برفقة وفد رفيع المستوى

أعلن المستشار السياسي في مكتب الرئيس الإيراني أن الرئيس بزشكيان سيستضيف رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف وفده المرافق غدا الاثنين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب رسالة مستشار الشؤون السياسية في مكتب الرئيس الايراني، مهدي سنائي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "غدا الاثنين، سيستضيف الدكتور بزشكيان، رئيس وزراء باكستان الشقيق والجار، شهباز شريف، الذي سيصل إلى طهران برفقة وفد رفيع المستوى".

و أضاف سنائي: "ترتبط الدولتان بعلاقات تاريخية وثقافية عميقة، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بينهما في عام 2024 ثلاثة مليارات دولار".

وأوضح مستشار الشؤون السياسية في مكتب الرئيس: "يجري البلدان مشاورات مستمرة بشأن الحفاظ على الاستقرار في المنطقة".

/انتهى/

رمز الخبر 1958439
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات