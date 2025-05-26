إصابة 11 شخصا في حادث إطلاق نار ببلدة ساحلية في أمريكا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وقع الحادث حوالي الساعة 9:30 مساء بالتوقيت المحلي، في شارع سكني بالقرب من عدد من شركات القوارب على الممر المائي الداخلي الساحلي.

ولم تكشف شرطة مقاطعة هوري عن حالة المصابين أو عن هوية المشتبه بهم، كما لم توضح الأسباب التي أدت إلى إطلاق النار.

وأشارت شرطة مقاطعة هوري عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى تلقي محققيها تقارير عن وصول المزيد من المصابين إلى المستشفيات في سيارات خاصة، مما يزيد من حجم القلق حول أعداد الضحايا.

وأظهرت مقاطع فيديو من موقع الحادث توافد عشرات سيارات الشرطة وسيارات الإسعاف بسرعة إلى المنطقة، في محاولة للسيطرة على الوضع وتقديم الإسعافات الأولية.

وتواصل السلطات تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث والوقوف على دوافعه، مع تكثيف عمليات البحث عن المشتبه بهم لضمان سلامة السكان.

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