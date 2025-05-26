  1. الدولية
  2. الأمريكيتان
٢٦‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١٠:٢٨ ص

إصابة 11 شخصا في حادث إطلاق نار ببلدة ساحلية في أمريكا

إصابة 11 شخصا في حادث إطلاق نار ببلدة ساحلية في أمريكا

تعرضت بلدة "ليتل ريفر" الساحلية في ولاية ساوث كارولينا لحادث إطلاق نار ليل الأحد، أسفر عن إصابة 11 شخصا على الأقل، تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، وفقا لما أعلنت عنه سلطات الولاية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وقع الحادث حوالي الساعة 9:30 مساء بالتوقيت المحلي، في شارع سكني بالقرب من عدد من شركات القوارب على الممر المائي الداخلي الساحلي.

ولم تكشف شرطة مقاطعة هوري عن حالة المصابين أو عن هوية المشتبه بهم، كما لم توضح الأسباب التي أدت إلى إطلاق النار.

وأشارت شرطة مقاطعة هوري عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى تلقي محققيها تقارير عن وصول المزيد من المصابين إلى المستشفيات في سيارات خاصة، مما يزيد من حجم القلق حول أعداد الضحايا.

وأظهرت مقاطع فيديو من موقع الحادث توافد عشرات سيارات الشرطة وسيارات الإسعاف بسرعة إلى المنطقة، في محاولة للسيطرة على الوضع وتقديم الإسعافات الأولية.

وتواصل السلطات تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث والوقوف على دوافعه، مع تكثيف عمليات البحث عن المشتبه بهم لضمان سلامة السكان.

/انتهى/

رمز الخبر 1958461

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات