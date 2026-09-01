اللواء عبد اللهي: الاعتماد على القوة الداخلية شرط أساسي لمواجهة التهديدات الجديدة بفعالية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصدر اللواء علي عبد اللهي، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية وقائد مقر خاتم الأنبياء المركزي، رسالة بمناسبة يوم الدفاع الجوي.

وفيما يلي النص الكامل لرسالة اللواء علي عبد اللهي:

لا شك أن القدرات الدفاعية للبلاد في المجال الجوي هي ثمرة التطبيق الدقيق لتوجيهات وتطلعات القائد العام للقوات المسلحة، آية الله الإمام السيد مجتبى الخامنئي (دام ظله العالي)، من خلال التركيز على استراتيجيات الدفاع الجوي الهجومي، وبناء شبكة دفاعية متكاملة وفعالة وديناميكية تتسم بالمبادرة والاستباقية، فضلاً عن ربط جميع طبقات الرصد والاستطلاع والرادارات والمنظومات الصاروخية ضمن شبكة ذكية ومحصنة قادرة على تعقب أي تهديد محتمل وإحباطه في أبعد النقاط الممكنة.

كما تشمل هذه الرؤية توطين المنظومات الدفاعية ورفع مستوى ذكائها عبر تطوير التقنيات الحديثة واستخدام الأنظمة المتخصصة في الحرب الإلكترونية والفضاء السيبراني.

وأضاف أن الاعتماد على الإمكانات الوطنية والنخب الشابة لتطوير قدرات الدفاع الجوي في مجالي الحرب الإلكترونية والسيبرانية يعد ضرورة حتمية لضمان استمرار الردع النشط في مواجهة التهديدات المتزايدة للأعداء، إلى جانب تعزيز الجاهزية القتالية وإعداد كوادر بشرية بمستوى قيم ومبادئ الثورة الإسلامية، من خلال التخطيط الدقيق وتأهيل قادة وعناصر يتمتعون بالبصيرة والروح الجهادية والإلمام بأحدث أساليب الدفاع.

وأشار إلى أن تحقيق التكامل والتنسيق مع سائر القوات المسلحة، في إطار الاستراتيجية العامة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، يهدف إلى ضمان تقديم ردود سريعة وفعالة وحاسمة على مختلف أشكال التهديدات العسكرية التقليدية والحديثة، وكذلك التهديدات المعرفية والمركبة التي تستهدف الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك بالتنسيق والتعاون الكامل مع مقر خاتم الأنبياء (ص) للدفاع الجوي.

/انتهى/