بقائي: المشاورات لتحديد موعد الجولة القادمة من المحادثات مستمرة ولامرونة من إيران بشأن التخصيب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ردًا على أسئلة الصحفيين حول بعض التقارير التي نشرتها وسائل إعلام غربية بشأن احدث التطورات في المحادثات الإيرانية الأمريكية، قال إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية: "المشاورات جارية لتحديد موعد ومكان الجولة القادمة من المحادثات، وستعلن عنه عُمان فور الانتهاء منه".

وبخصوص المواضيع التي تُناقش في هذه المحادثات، قال بقائي: "كما ذُكر مرارًا، فإن الموضوع الوحيد للنقاش بين إيران والولايات المتحدة هو القضية النووية ورفع العقوبات، ولم يُناقش أي موضوع آخر في هذه المحادثات".

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية على أولوية إنهاء العقوبات الجائرة، مشيرًا إلى أن فريق التفاوض الإيراني لن يتردد في بذل أي جهد لرفع العقوبات الأمريكية الجائرة، التي هي بلا شك غير قانونية وتنتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي وحقوق الإنسان، مضيفا: "رفع العقوبات معيار لقياس جدية الولايات المتحدة في المحادثات".

نفى بقائي نفيا قاطعًا الشائعات المتعلقة بمرونة إيران بشأن قضية التخصيب، وأضاف: "إن استمرار التخصيب في إيران كجزء لا يتجزأ من الصناعة النووية للبلاد مبدأ أساسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأي مقترح أو مبادرة تتعارض مع هذا المبدأ أو تُشكل أساسًا لانتهاك هذا الحق مرفوضة".

وفيما يتعلق بالادعاءات التي طُرحت بشأن الأبعاد المحتملة لأي نوع من الاتفاق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "هذه الادعاءات مجرد تكهنات إعلامية طُرحت ونُشرت بأهداف ونوايا مختلفة، ولا يمكن تأكيد أي منها".

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