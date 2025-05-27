رفض سياسة التجويع المؤلمة.. العراق يصدر بيانًا جديدًا بشأن غزة

وقال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي في بيان، إن "الحكومة العراقية تعبر عن إدانتها ورفضها سياسة التجويع المؤلمة، التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة".

واضاف: "لقد بات واضحاً، ومن دون شك، أن الكيان الصهيوني تجاوز كلّ الاعتبارات الإنسانية والقانونية، وصار يتخذ من الحصار ومنع وصول المساعدات الإنسانية والغذائية أدواتٍ أخرى للإمعان في قتل الفلسطينيين".

ودعا العوادي "جميع الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي والمنظمات والمؤسسات الدولية، بأن تأخذ دورها، وتمارس أقصى درجات الضغط من أجل إيصال المواد الإغاثية والغذائية، في ظلّ تعنت وإصرار الكيان على الحرب الشاملة وإحداث المجاعة بين سكان غزة المحاصرين".

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