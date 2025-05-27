مستوطنون صهاينة التقطوا فيديوهات لصاروخ يمني يحلق في سماء القدس المحتلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن المسيرة، أن قبل ساعة أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إطلاق صاروخ من الأراضي اليمنية باتجاه الأراضي المحتلة.

وفي أعقاب الهجوم، دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق، بما في ذلك وسط الأراضي المحتلة وبعض مستوطنات الضفة الغربية.

وأكد اليمنيون مراراً وتكراراً أنه طالما واصل الكيان الصهيوني هجماته على شعب غزة فإن الهجمات الصاروخية على الأراضي المحتلة ستستمر. تسببت الجديدة من الهجمات الصاروخية اليمنية في إلغاء العديد من الرحلات الجوية إلى الأراضي المحتلة.

أعلنت هيئة إذاعة وتلفزيون الاحتلال الإسرائيلي (كان) صباح اليوم أنه رغم الجهود المبذولة لممارسة الضغوط السياسية على شركات الطيران الأجنبية، تواصل شركات الطيران الأجنبية إلغاء رحلاتها.

وتابعت أن أزمة إلغاء الرحلات الجوية في الأراضي المحتلة لن تُحل في أي وقت قريب؛ وهي قضية أثارت قلقاً في الأوساط السياسية والأمنية داخل الكيان الصهيوني.

وفي هذا الصدد، مددت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا تعليق رحلاتها إلى الأراضي المحتلة حتى 15 حزيران/يونيو (الأحد 15 حزيران/يونيو).

ويرجع سبب هذا القرار، بحسب الشركة، إلى الوضع غير المستقر والمخاوف الأمنية في الأراضي المحتلة.

كما قامت بعض شركات الطيران الأخرى بتعليق رحلاتها إلى الأراضي المحتلة لفترات أطول من الزمن.

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