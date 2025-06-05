سي إن إن: إطلاق نار على فلسطينيين في موقع توزيع المساعدات الإنسانية

أفادت وكالة مهر للأنباء أقرت شبكة سي إن إن الأمريكية بأن نتائج التحقيقات الميدانية تُظهر أن الجيش الصهيوني أطلق النار على فلسطينيين كانوا يحاولون الحصول على مساعدات إنسانية في منطقة تل السلطان غرب رفح.

وأفاد التقرير باستشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين خلال الجرائم المذكورة.

ونشر تقرير سي إن إن استنادًا إلى وثائق وصور من موقع إطلاق النار على الفلسطينيين الأبرياء. كما أكد التقرير أن الدبابات الصهيونية أطلقت النار أيضًا على الفلسطينيين.

وهذه ليست المرة الأولى التي يقصف فيها الصهاينة ويستهدفون أماكن تجمع المواطنين الفلسطينيين لتلقي المساعدات الإنسانية في غزة.

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