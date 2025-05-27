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٢٧‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٤:٢٥ م

إيران تتابع أوضاع المواطن الإيراني المعتقل في السعودية

إيران تتابع أوضاع المواطن الإيراني المعتقل في السعودية

قال رئيس قسم الدعم القنصلي والقضائي بوزارة الخارجية مجيد رضا بناه، بشأن وضع المواطن الإيراني المعتقل في السعودية: "أصدرنا مذكرة رسمية نطالب فيها بالإفراج عنه".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس قسم إدارة الدعم القنصلي والقضائي بوزارة الخارجية مجيد رضا بناه، قال: قد قام القسم القنصلي بوزارة الخارجية، تماشياً مع واجباته الأصيلة في حماية حقوق المواطنين الإيرانيين في كافة أنحاء العالم، بمتابعة الأمر عبر قنصلية بلادنا في جدة بعد علمه باعتقال مواطن إيراني الذي يدعى غلام رضا قاسميان في مكة المكرمة.

وأضاف منذ الدقائق الأولى لاعتقاله، تحركت البعثة السياسية والقنصلية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في السعودية وأصدرت مذكرة رسمية تطالب بالإفراج عنه.

وتابع لحسن الحظ، وبفضل المتابعة المكثفة من قبل الممثلية وممثل القنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في جدة، فقد تم اللقاء معه مرتين حتى الآن، ومن المقرر أن يتم عقد لقاء قنصلي ثالث معه في الساعات القادمة.

/انتهى/

رمز الخبر 1958523
شیرین سماره

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