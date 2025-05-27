وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقدت يوم الإثنين، الجلسة الأولى لمجلس التخطيط التابع لبعثة قائد الثورة الإسلامية ومنظمة الحج والزيارة في مكة المكرمة، استعداداً لعمليات حج عام 2025، برئاسة حجة الإسلام والمسلمين سيد عبد الفتاح نواب، ممثل الولي الفقيه في شؤون الحج والزيارة، وبحضور الدكتور علي رضا بيات، رئيس منظمة الحج والزيارة، وعدد من معاوني ومديري البعثة والمقر التنفيذي للحج.

في بداية الجلسة، أعرب حجة الإسلام والمسلمين نواب عن شكره لجهود خدام الحج، وشدد على أهمية «تكريم» الحجاج في جميع برامج التخطيط والتنفيذ، لافتاً إلى أنه رغم رضا الحجاج عن الخدمات، يجب معالجة المشكلات والنواقص القائمة والسعي لحلها.

وأشار كذلك إلى بعض التغييرات التي أجرتها الدولة المضيفة في خدمات أيام التشريق، مؤكداً على ضرورة اتخاذ الاستعدادات اللازمة لمنع وقوع أي مشكلات خلال تلك الأيام.

وأوضح ممثل الولي الفقيه في شؤون الحج أن نحو 98 بالمئة من الحجاج يؤدون فريضة الحج لأول مرة، ما يتطلب تقديم المساعدة والإرشاد اللازم لهم ليتمكنوا من أداء مناسكهم بطمأنينة.

كما دعا حجة الإسلام والمسلمين نواب رجال الدين المرافقين للقوافل إلى تقديم التوصيات اللازمة للحجاج للاستفادة القصوى من فرصة التواجد في بيت الله الحرام خصوصاً في أوقات صلاتي الظهر والعصر.

ومن جانبه، قال الدكتور بيات، رئيس منظمة الحج والزيارة، إنّه تبقّى نحو عشرة أيام على ذروة عمليات الحج خلال أيام التشريق، مؤكداً أنّ جميع خدام الحج عملوا حتى الآن بكامل طاقتهم وبأقصى درجات الحساسية، ولم تظهر أية مشكلات خاصة حتى الآن بفضل الله، مشدداً على ضرورة الاستمرار في هذا النهج حتى اليوم الأخير، وأن تتم معالجة حتى أصغر الأخطاء والنواقص تجنباً لحدوث مشكلات أكبر.

وفي سياق الجلسة، قدم السيد أكبر رضائي، معاون شؤون الحج والعمرة في المنظمة، تقريراً مفصلاً عن سير تقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام وزوار المدينة المنورة، قائلاً إنّ 81 بالمئة من الحجاج الإيرانيين دخلوا أرض الوحي حتى الساعة 12 من ظهر الإثنين، وأنّ رحلات الذهاب من 15 محطة جوية داخل البلاد قد انتهت.

كما أعرب رضائي عن رضاه لانخفاض تأخيرات الرحلات الجوية للحج هذا العام، والتي وصلت إلى مستوى مقبول، وشكر المسؤولين المعنيين على جهودهم.

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