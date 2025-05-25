أكثر من 70 بالمئة من الحجاج الإيرانيين يصلون إلى السعودية خلال العشرين يوما الماضية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل حجة الإسلام نواب ممثل قائد الثورة الاسلامية لشؤون الحج والزيارة برفقة رئيس منظمة الحج، علي رضا بيات إلى المقر التنفيذي الإيراني في مكة المكرمة.

أعرب علي رضا بيات عن تقديره للزملاء التنفيذيين والخدميين في مقري المدينة المنورة ومكة المكرمة، قائلاً: "بحمد الله، دخل 61,739 حاجًا إلى أرض الوحي بنهاية ليلة السبت على متن 421 قافلة، كما هو مخطط له، ونشهد تنسيقًا جيدًا في فرق الحج التنفيذية. ويعمل زملاؤنا حاليًا على التنسيق النهائي اللازم لتواجد الحجاج في المشاعر المقدسة خلال أيام التشريق".

وأوضح بيات: "قد تم الاتفاق مع المسؤولين السعوديين على عدد ونوع حركة الحجاج الإيرانيين، كما تم تجهيز قسائم الأضاحي الخاصة بهم. وبحلول الأسبوع المقبل، سيتم نقل جميع الحجاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، وسنستعد لبدء مناسك الحج".

وفي إشارة إلى إحصائيات 252 رحلة جوية تم تنفيذها خلال الأيام العشرين الأولى من عملية نقل الحجاج، أعلن رئيس منظمة الحج والزيارة: "تم تنفيذ 211 رحلة لحجاجنا مع أسطول الخطوط الجوية الإيرانية، وحتى الآن قدمت الخطوط الجوية العربية السعودية 41 رحلة. وبشكل عام، شهدنا ترتيبات جيدة للرحلات، وبإذن الله سيتم نقل نحو 23 ألف حاج متبقٍ إلى المملكة العربية السعودية كما هو مخطط له بحلول 31 مايو المقبل".

وفي إشارة إلى تقديم نحو 30 ألف خدمة طبية للحجاج خلال العشرين يومًا الماضية، قال بيات: "نرجو من الحجاج الاهتمام التام بالتوصيات الوقائية للمركز الطبي، ليستفيدوا -إن شاء الله- من بركات هذه الرحلة المباركة، ويعودوا إلى حضن وطننا سالمين معافين. وفي الوقت نفسه، يتواجد فريق طبي كفؤ في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ونحن على أهبة الاستعداد لتقديم جميع أنواع الخدمات العامة والتخصصية للحجاج".

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