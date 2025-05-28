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٢٨‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١١:٠٥ ص

الكيان الصهيوني يلجأ للمسيرات لتأمين نفسه من العمليات اليمنية

الكيان الصهيوني يلجأ للمسيرات لتأمين نفسه من العمليات اليمنية

بعد فشل تل أبيب في تأمين الأراضي المحتلة من العمليات ضده، لجأ جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى الطائرات بدون طيار لأول مرة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن سبوتنيك، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن أمس أنه استخدم طائرات بدون طيار في المياه الإقليمية الفلسطينية المحتلة لأول مرة منذ أسابيع.

وأضاف جيش الكيان الصهيوني، أن الهدف من هذا الإجراء هو تقديم صورة كاملة عن الوضع البحري ومراقبة حركة السفن في المنطقة.

وأعلن الكيان الإسرائيلي أيضا أنه يسعى إلى جمع المعلومات حول تحركات السفن وتحليل التهديدات البحرية من أجل دعم الموارد الاستراتيجية للكيان.

يأتي هذا في الوقت الذي يتعرض فيه الكيان الصهيوني لحصار جوي وبحري في الآونة الأخيرة بفضل العمليات الناجحة للقوات المسلحة اليمنية. وقد أدت العمليات اليمنية إلى استهداف السفن المتجهة إلى الأراضي المحتلة، وشل حركة موانئ المنطقة.

علاوة على ذلك، بعد مرور 20 شهرا على بدء الحرب على قطاع غزة، لم يتمكن الكيان الصهيوني، على الرغم من امتلاكه لكل المعدات العسكرية، من وقف عمليات المقاتلين الفلسطينيين.

/انتهى/

رمز الخبر 1958543
شیرین سماره

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