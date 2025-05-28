الرئيس الايراني يزور جامع السلطان قابوس الأكبر +الصورة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه زار رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية جامع السلطان قابوس الأكبر عصر اليوم الأربعاء في ختام زيارته الرسمية إلى عُمان، حيث زار مختلف أقسام هذا الصرح الإسلامي البارز، وسجل في كتاب الجامع التذكاري تقديره وامتنانه لحفاوة الاستقبال من حكومة وشعب عُمان.

يُعد جامع السلطان قابوس الأكبر أحد أكبر المساجد في عُمان، ويُعرف بأنه أحد الرموز الثقافية والدينية للبلاد بعمارته الإسلامية المتميزة.

هذا ووصل مسعود بزشكيان إلى مسقط مساء امس الثلاثاء في زيارة استغرقت يومين بدعوة رسمية من جلالة سلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عُمان.

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