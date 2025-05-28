بزشكيان: تعزيز العلاقات بين ايران وعمان أمر ضروري لضمان المصالح المشتركة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى نائب رئيس الوزراء العماني، فهد بن محمود آل سعید بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وأجرى محادثات خلال اليوم الثاني من زيارة الاخير إلى عُمان.

وفي إشارة إلى إرادة قادة إيران وعمان في تطوير العلاقات، اعتبر الرئيس بزشكيان تعزيز العلاقات الثنائية أمرا ضروريا لضمان المصالح المشتركة للبلدين، وقال: "هناك إمكانات كبيرة في كلا البلدين لتوسيع التعاون".

كمت التقى وزير الخارجية العماني، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، قبل ذلك الرئيس بزشكيان، حيث ناقش الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، إيران وعُمان.

هذا واستقبل سلطان عُمان رسميا بزشكيان، الذي وصل الى عُمان أمس الثلاثاء، وشارك في اجتماع بحضور نشطاء اقتصاديين إيرانيين وعمانيين.

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