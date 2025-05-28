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٢٨‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١١:٣٩ ص

بزشكيان: بدون التجارة المالية والاقتصادية والسياسية السليمة، لا يمكن أن تكون هناك تجارة

بزشكيان: بدون التجارة المالية والاقتصادية والسياسية السليمة، لا يمكن أن تكون هناك تجارة

اعتبر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لقاءه مع ناشطين اقتصاديين عمانيين، مهما لإنشاء مسارات اقتصادية بين البلدين، قائلا: "بدون مسارات مناسبة، لن تكون التجارة المالية والاقتصادية والسياسية والصحية ممكنة".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قال: عقدنا أمس لقاءات مثمرة مع سلطان عُمان العزيز، وتوصلنا إلى اتفاقيات مثمرة. المهم، والذي يمكننا في نهاية المطاف أن نتواصل من خلاله، هو أن نتمكن في الخطوة الأولى من ربط طرق اتصالنا عبر الموانئ والسفن والطائرات وغيرها من الطرق التي تُشكل أنشطة اقتصادية.

وأضاف أن الخطوة الثانية تتمثل في إنشاء آليات للتبادل المالي والاقتصادي بين البلدين، متابعا بدون مسار سليم للتجارة المالية فإن التجارة الاقتصادية والسياسية والصحية غير ممكنة.

وتابع أجرينا أيضا محادثة مع السلطان، وتوصلنا إلى اتفاقيات جيدة. أخبرتُ سلطان عُمان أمس أننا نستطيع إجراء العديد من التبادلات من خلالكم، وهذا التغيير في التبادلات يُمكن أن يزيد عملية التنمية الاقتصادية لدينا إلى أكثر من 20-30 مليار دولار، شريطة أن نُهيئ الظروف لذلك.

رمز الخبر 1958547
شیرین سماره

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