بزشكيان: بدون التجارة المالية والاقتصادية والسياسية السليمة، لا يمكن أن تكون هناك تجارة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قال: عقدنا أمس لقاءات مثمرة مع سلطان عُمان العزيز، وتوصلنا إلى اتفاقيات مثمرة. المهم، والذي يمكننا في نهاية المطاف أن نتواصل من خلاله، هو أن نتمكن في الخطوة الأولى من ربط طرق اتصالنا عبر الموانئ والسفن والطائرات وغيرها من الطرق التي تُشكل أنشطة اقتصادية.

وأضاف أن الخطوة الثانية تتمثل في إنشاء آليات للتبادل المالي والاقتصادي بين البلدين، متابعا بدون مسار سليم للتجارة المالية فإن التجارة الاقتصادية والسياسية والصحية غير ممكنة.

وتابع أجرينا أيضا محادثة مع السلطان، وتوصلنا إلى اتفاقيات جيدة. أخبرتُ سلطان عُمان أمس أننا نستطيع إجراء العديد من التبادلات من خلالكم، وهذا التغيير في التبادلات يُمكن أن يزيد عملية التنمية الاقتصادية لدينا إلى أكثر من 20-30 مليار دولار، شريطة أن نُهيئ الظروف لذلك.