متحدث الخارجية الايرانية ينفي مزاعم رويترز حول احتمال وقف التخصيب لفترة محددة

وافادت وكالة مهر للانباء، ان بقائي رفض بشكل قاطع مزاعم وكالة رويترز التي زعمت إمكانية تعليق إيران لعملية التخصيب.

ووصف الادعاء الجديد لوكالة رويترز بأنه من نوع الفبركات الإعلامية نفسها التي تم رفضها مراراً وإثبات زيفها سابقاً.

وكانت رويترز قد زعمت - كما هي عادتها - بالاستناد إلى مصادر إيرانية غير مؤكدة أن إيران قد توقف التخصيب مؤقتاً في حال تحرير أموالها المجمدة والاعتراف بحقها في التخصيب.

وكان المسؤولون الايرانيون قد أكدوا مراراً في السابق على مواصلة التخصيب داخل إيران، كما أكد وزير الخارجية سيد عباس عراقجي عدة مرات أن التخصيب في إيران سيستمر سواء تم التوصل لاتفاق أم لا.

أما موضوع الاتفاق المؤقت الذي تزعمه رويترز، فقد تم رفضه صراحةً مراراً من قبل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، حيث أجاب بقائي يوم الاثنين الماضي خلال مؤتمره الأسبوعي مع الصحفيين على سؤال حول ما إذا كان موضوع الاتفاق المؤقت قد نوقش خلال اجتماع روما (المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا) قائلاً: "الاتفاق المؤقت لم يكن حتى الآن على جدول أعمالنا ولم يتم الحديث عنه في هذا الاجتماع".

كما قال بقائي اليوم بشأن الادعاءات المتعلقة بالأبعاد المحتملة لأي اتفاق: "هذه الادعاءات مجرد تكهنات إعلامية تم طرحها ونشرها بأهداف ونوايا مختلفة، ولا يمكن تأكيد أي منها".