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٢٩‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١١:٣٤ ص

تحطم طائرة تابعة للبحرية الكورية الجنوبية

تحطم طائرة تابعة للبحرية الكورية الجنوبية

تشير تقارير الإعلامية إلى تحطم طائرة تابعة للبحرية الكورية الجنوبية وعلى متنها أربعة ركاب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وسائل إعلام محلية كورية، ذكرت اليوم الخميس، أن طائرة تابعة للبحرية الكورية الجنوبية تحطمت وعلى متنها أربعة أشخاص.

وأكدت رويترز نقلا عن وسائل إعلام محلية أن الطائرة تابعة للبحرية الكورية الجنوبية.

وذكرت وكالة يونهاب، اليوم الخميس نقلا عن مسؤولين في إدارة الإطفاء أن طائرة على متنها أربعة أشخاص تحطمت في منطقة نام غو بمدينة بوهانج في جنوب كوريا الجنوبية.

وذكرت وكالة رويترز، أن الحادث وقع في الساعة 1:52 \هرا بالتوقيت المحلي يوم الخميس، وأفاد شهود عيان برؤية دخان يتصاعد من الجبال المحيطة.

ولم ترد حتى الآن أي أنباء أو معلومات لوسائل الإعلام حول أسباب هذه الحادثة.

/انتهى/

رمز الخبر 1958584
شیرین سماره

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