تحطم طائرة تابعة للبحرية الكورية الجنوبية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وسائل إعلام محلية كورية، ذكرت اليوم الخميس، أن طائرة تابعة للبحرية الكورية الجنوبية تحطمت وعلى متنها أربعة أشخاص.

وأكدت رويترز نقلا عن وسائل إعلام محلية أن الطائرة تابعة للبحرية الكورية الجنوبية.

وذكرت وكالة يونهاب، اليوم الخميس نقلا عن مسؤولين في إدارة الإطفاء أن طائرة على متنها أربعة أشخاص تحطمت في منطقة نام غو بمدينة بوهانج في جنوب كوريا الجنوبية.

وذكرت وكالة رويترز، أن الحادث وقع في الساعة 1:52 \هرا بالتوقيت المحلي يوم الخميس، وأفاد شهود عيان برؤية دخان يتصاعد من الجبال المحيطة.

ولم ترد حتى الآن أي أنباء أو معلومات لوسائل الإعلام حول أسباب هذه الحادثة.

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