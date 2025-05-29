ايران والصين يؤكدان على ارتقاء العلاقات إلى المستوى الاستراتيجي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن علي أكبر أحمديان، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، التقى مع "تشن ون تشينغ"، أمين اللجنة القانونية والأمنية في الحزب الشيوعي الصيني، حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات المختلفة.

وأشار أحمديان خلال اللقاء إلى عمق الروابط الحضارية والتاريخية بين إيران والصين، مؤكداً أن التعاون بين طهران وبكين من شأنه أن يُسهم في تحقيق الأمن والازدهار الاقتصادي في المنطقة.

وأكد أحمديان على أهمية استمرار التشاور بين الدول المستقلة لتحقيق أمن مستدام، موضحاً أن "الآليات الأمنية العالمية الحالية غير عادلة، ويستخدمها الغرب لتحقيق مصالحه الخاصة".

وتطرق إلى الزيارة المرتقبة للرئيس الإيراني إلى بكين، مشيرًا إلى أنه سيتم خلالها التخطيط لتنفيذ الاتفاقيات الثنائية، وقال: "يجب أن نعمل على تطوير حجم التبادلات التجارية لتصبح بمستوى العلاقات السياسية القائمة بين البلدين".

وأضاف أن إيران تحرص دائماً على إطلاع حلفائها على مجريات المفاوضات والمحادثات التي تجريها.

من جانبه، وصف "تشن ون تشينغ" إيران بأنها من الدول المؤثرة في المنطقة، مشددًا على أن الصين تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع طهران.

ولفت إلى "مؤامرات الأعداء التي تسعى لإفشال التعاون بين البلدين"، لكنه أكد أن العلاقات بين طهران وبكين دخلت مرحلة جديدة، وسترتقي إلى مستويات عليا بفضل متابعة وتوجيهات قيادتي البلدين.

وفي ختام اللقاء، أعرب رئيس الوفد الصيني المشارك في مؤتمر الأمن في موسكو عن أمله في أن يتمكن البلدان من التوصل إلى خطة تعاون مشتركة لمكافحة الإرهاب.