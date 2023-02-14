رئيسي: وثيقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إيران والصين تعتبر رمز إرادة البلدين لتطوير العلاقات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حجة الإسلام السيد إبراهيم رئيسي، يزور الصين حاليا بدعوة رسمية من الرئيس الصيني على رأس وفد اقتصادي وسياسي رفيع المستوى. وخلال لقائه مع رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانغ، اعتبر وثيقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين طهران وبكين رمزا لإرادة البلدين لتطوير العلاقات الثنائية وتنميتها، مؤكدا على ضرورة تنفيذ بنود وثيقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بشكل كامل.

وأشار إلى خلفية التعاون التاريخي، والقيم بين الحضارتين العظيمتين لكل من إيران والصين، وكذلك الاتفاقيات المهمة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، داعيا إلى توسيع هذه العلاقات اكثر فاكثر.

وشدد الرئيس الايراني، على أهمية التعددية كمحور مشترك في المواقف الدولية، وتعزيز التعاون بين إيران والصين في المنظمات الدولية والإقليمية.

وبدوره، اكد رئيس الوزراء الصيني ايضا على اهمية وحدة الرأي بين طهران وبكين في نهج التعددية في العالم، قائلا:"هناك مفاوضات بناءة بين البلدين من أجل تطوير العلاقات في مختلف القضايا".

واعتبر لي كه تشيانغ، وثيقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة من اهم الانجازات في العلاقات الثنائية بين البلدين، مشددا على رغبة بكين في تنفيذها بالكامل، فضلا عن تعزيز التعاون والتنسيق مع طهران في اطار تطوير هذه العلاقات.

كما شدد على الدور الإيراني المهم والمؤثر في المنطقة، ونوه الى ضرورة التعاون والتنسيق بين البلدين لتطوير الأمن من اجل ضمان المصالح.

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