صادرات النفط الإيرانية إلى الصين تحطم الرقم القياسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان استنادًا إلى بيانات شركات تتبع ناقلات النفط، يأتي ذلك في ظل ارتفاع إجمالي الواردات في الأسابيع الأخيرة، والذي تأثر بانخفاض أسعار النفط في أبريل ومايو.

وزادت الصين وارداتها من النفط الخام من إيران بشكل ملحوظ هذا الشهر.

وفقًا لبيانات شركة ورتكسا، بلغت واردات الصين من النفط الإيراني رقمًا قياسيًا بلغ 1.8 مليون برميل يوميًا بين 1 و20 يونيو.

وأظهرت بيانات كبلر أن متوسط واردات الصين من النفط الإيراني في الفترة من 1 إلى 27 يونيو بلغ 1.46 مليون برميل يوميًا، أي ما يزيد بنحو 500 ألف برميل يوميًا عن تقديرات واردات الصين من إيران في مايو.

يعود ارتفاع صادرات النفط الإيرانية إلى الصين إلى ارتفاع حمولات الخام الإيراني في مايو ومشترياته. وقد اشترت معظم مصافي التكرير المستقلة في الصين، المعروفة باسم "تي بات"، الخام الإيراني لسد مخزوناتها خلال ذروة الطلب الصيفي.

وارتفعت صادرات النفط الإيرانية اليومية بنسبة 44% في الأسبوع الأول من العدوان العسكري الإسرائيلي، ويتوقع المحللون أن تظل واردات الصين من النفط الإيراني عند مستويات مرتفعة في الأسابيع المقبلة.

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