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٢٩‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٧:٤٦ م

عراقجي: الوصول لاتفاق يتطلب انهاء العقوبات واحترام حقوق ايران النووية بما فيها التخصيب

عراقجي: الوصول لاتفاق يتطلب انهاء العقوبات واحترام حقوق ايران النووية بما فيها التخصيب

أكد وزير الخارجية الايراني، السيد عباس عراقجي في ردا على التكهنات الاعلامية حول اقتراب التوصل لاتفاق بين ايران والولايات المتحدة، ان ذلك يتطلب اتفاقاً يُنهي جميع العقوبات بشكل كامل ويحترم حقوق إيران النووية بما في ذلك التخصيب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: تستمر وسائل الإعلام في التكهنات بشأن اتفاق وشيك بين إيران والولايات المتحدة. أنا لست متأكدًا حقًا من أننا وصلنا إلى هذه النقطة.

واضاف عراقجي: إيران تسعى بصدق إلى حل دبلوماسي يلبي مصالح جميع الأطراف. لكن هذا يتطلب اتفاقا يرفع كل العقوبات ويلبي حقوق إيران النووية، بما في ذلك التخصيب.

واكد وزير الخارجية الايراني ان مسار الاتفاق يكمن في طاولة المفاوضات، وليس من خلال وسائل الإعلام.

واضاف: استخدام اسم إيران كأداة لمهاجمة المنتقدين المحليين في الولايات المتحدة هو عمل لاقيمة له، حتى بالنسبة لإسرائيل.

رمز الخبر 1958601

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