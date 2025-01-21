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٢١‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٣:٣٤ م

عراقجي ينشر صورة تأشيرة سفره إلى أميركا ليفند الأكاذيب حولها

عراقجي ينشر صورة تأشيرة سفره إلى أميركا ليفند الأكاذيب حولها

نشرت صورة تأشيرة سفر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى أميركا على قناته في تلغرام مرفقة بالتأكيد بأن عراقجي من اتخذ قرار عدم الذهاب إلى نيويورك.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه صورة تأشيرة سفر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى أميركا، على قناته في تلغرام، مرفقة بتعليق تم إصدار تأشيرة لوزير الخارجية عباس عراقجي للسفر إلى نيويورك وحضور جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي، لكن وزير الخارجية من اتخذ قرار عدم حضور الاجتماع. لذلك روجت بعض وسائل الإعلام المعادية لإيران أخبار لا تمت للصحة بصلة.

ونشرت هذه الوسائل أنباء كاذبة مفادها أن الولايات المتحدة لم تصدر تأشيرة لوزير الخارجية الإيراني لدخول نيويورك وحضور اجتماع خاص لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

/انتهى/

رمز الخبر 1953323
شیرین سماره

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