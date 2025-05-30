الرئيس التركي: ننتظر من إيران دعم ممر زنغزور

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان أردوغان تحدث خلال عودته من جمهورية أذربيجان رداً على سؤال حول آخر التطورات بشأن ممر زنغزور بين أرمينيا وأذربيجان : نحن لا نريد المزيد من الحروب في القوقاز، بل نبحث عن السلام والاستقرار. السلام الدائم في جنوب القوقاز يخدم مصالح جميع الأطراف. نحن سعداء برؤية آفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا. نتابع هذه العملية عن كثب ونقدم الدعم اللازم.

وأضاف: نحن نتابع بعناية عملية التطبيع مع أرمينيا، ولا يوجد أي قلق في هذا الشأن.

وأوضح الرئيس التركي أن "ممر زنغزور لا يقتصر على كونه طريقاً يربط نخجوان بأذربيجان، بل هو أيضاً مسار اتصال جديد بين تركيا والعالم التركي"، مشيراً إلى أن "هذا الخط يعزز أيضاً بنية الطاقة والاتصالات في القوقاز".

وتابع: "نتوقع من جارتنا إيران دعم هذه الإجراءات التي تسهم في استقرار المنطقة وسلامتها وتنميتها. في الواقع، نريدهم أن يستفيدوا أيضاً من هذا الوضع «المربح للجميع». كل خطوة تُتخذ، وكل إجراء مثل إنشاء الممرات، يقرب الدول من بعضها البعض بمرور الوقت"، وفق قوله.ِ

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