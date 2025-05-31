إيران ستحقق الإكتفاء الذاتي في إنتاج اللقاحات

أفادت وكالة مهر للأنباء أن برويز فتاح أشار إلى أن مدينة "بركت" الطبية تُعتبر واحدة من المدن التي تم تصميمها وتنفيذها بالكامل، حيث تم توفير البنية التحتية الفنية اللازمة لاستقرار الشركات والمصانع الدوائية المرموقة في البلاد بشكل كامل.

وأوضح رئيس لجنة تنفيذ أمر الإمام الخميني (رض) أن العديد من الشركات الدوائية المرموقة قد استقرت في هذه المدينة أو في مراحل استقرارها النهائية. ومن المتوقع أن تتحول هذه المدينة قريبًا إلى واحدة من القدرات المهمة في صناعة الأدوية في البلاد.

وفيما يتعلق بإنتاج اللقاحات، وخاصة اللقاحات الحساسة، قال برويز فتاح: "فقد تم إجراء استثمارات شاملة في هذا المجال، والتي تمت بالكامل من قبل اللجنة وإيران ستصبح قادرة على الاكتفاء الذاتي في إنتاج اللقاحات".

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