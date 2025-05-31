وفود تجارية من 7 دول تطّلع على تطورات إيران في مجال النانو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلًا عن مقر النانو، فقد تم خلال الاجتماع المتخصص، الذي حضره وفود رفيعة المستوى من فنزويلا وكوبا وروسيا وصربيا وهندوراس والصين وفيتنام، شرح مسار تقدم جمهورية إيران الإسلامية في مجال تقنية النانو، مع التركيز على تطبيقاتها في مجال الصحة.

وفي هذا الاجتماع، الذي عُقد بحضور الدكتور أحمد أحمدوند، أمين مقر تطوير تقنيات النانو والميكرو في مكتب نائب الرئيس للعلوم والتكنولوجيا والاقتصاد القائم على المعرفة، تم عرض تجارب جمهورية إيران الإسلامية في تطوير تقنية النانو، بدءًا من مراحل التطوير العلمي ووصولًا إلى الإنجازات الصناعية والسوقية، بشكل مفصل.

وأشار إلى التوجه المتزايد للمقالات العلمية والرسائل الأكاديمية، وإنشاء البنى التحتية التكنولوجية، بالإضافة إلى الحضور الناجح للشركات الإيرانية القائمة على المعرفة في سوق المنتجات القائمة على تقنية النانو.

كما قدّم الدكتور محمد مهدي سيفي، مدير تطوير الأعمال للصحة والعافية في مقر نانو، خلال الاجتماع، إنجازات إيران الهامة في مجال تطبيقات تقنية النانو في مجال الصحة.

وقدّم أمثلة عملية على منتجات وتقنيات تقنية النانو في التشخيص والعلاج والصحة العامة، موضحًا مكانة إيران بين الدول الرائدة في هذا المجال.

وكان من بين المدعوين إلى الاجتماع نائب الرئيس ووزير الصحة الفنزويلي، ووزير الصحة الكوبي، وسفير الاتحاد الروسي لدى إيران، ووفود أكاديمية وعلمية من الجامعة الوطنية للعلوم الطبية في فنزويلا، ومركز أبحاث IVIC.

ورحب ممثلو الدول المذكورة بالتقدم الذي أحرزته إيران في هذا المجال، مؤكدين على توسيع التعاون العلمي والتكنولوجي وتبادل الخبرات.

كان هذا الاجتماع جزءًا من برامج تطوير دبلوماسية العلوم والتكنولوجيا الإيرانية، مع التركيز على المجالات ذات الأولوية في مجال الصحة والتقنيات الحديثة.

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