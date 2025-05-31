مباحثات سياسية بين إيران وكوريا الجنوبية وتبادل الآراء حول التعاون الاقتصادي

أفادت وكالة مهر للأنباء، فقد حضر في هذه الجولة من المحادثات علي أصغر محمدي، مساعد وزير الخارجية ومدير عام شؤون آسيا والمحيط الهادئ من الجانب الإيراني، و تشانغ كوانغ يونغ، مدير عام شؤون أفريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، حيث تم مناقشة مواضيع مختلفة تتعلق بالتعاون بين البلدين.

تناول الطرفان في هذا الاجتماع العلاقات الثنائية، وإمكانات التعاون الاقتصادي، والتبادلات الثقافية، والتعاون العلمي والتعليمي، بالإضافة إلى التعاون في المحافل الدولية والتطورات الإقليمية.

كما أكد الجانبان على أهمية استمرار المشاورات السياسية على مستوى المسؤولين رفيعي المستوى ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة لتعزيز العلاقات بين البلدين.

بالإضافة إلى ذلك، أجرى علي أصغر محمدي مشاورات مع نظيره الكوري، كما التقى بشكل منفصل مع جانغ بيونغ وان، نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي، وعدد من المفكرين والخبراء السياسيين في كوريا الجنوبية لمناقشة التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية.

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