عارف بعد عودته من دوشنبه..سترتفع مستوى العلاقات مع طاجيكستان إلى أضعاف مستواها الحالي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال "محمد رضا عارف"، بعد عودته إلى طهران من زيارته إلى طاجيكستان، بأن طاجيكستان تحظى بمكانة خاصة في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأن استراتيجيتنا تتمثل في تطوير التعاون مع هذا البلد في جميع المجالات. كما أشار إلى أن حضور المؤتمر الدولي لحماية الأنهار الجليدية والمشاركة فيه، والاجتماع الثنائي مع رئيس طاجيكستان ورئيس وزرائها، من أهم أهداف هذه الزيارة، وقال: "في هذا المؤتمر، عرضت جمهورية إيران الإسلامية مواقفها تجاه مشاكل ندرة المياه والقضايا البيئية مع دول العالم، بما يُمكّننا من إقامة تعاون إقليمي لحماية البيئة والأنهار الجليدية ومواجهة تحديات ندرة المياه".



وأعرب النائب الأول للرئيس عن تقديره لحفاوة حكومة وشعب طاجيكستان، وأضاف: "عُقدت المفاوضات مع رئيس الوزراء ورئيس طاجيكستان في جو ودي، وتم توقيع بيان استراتيجي حول توسيع التعاون كخارطة طريق لتطوير التعاون، إلى جانب أربع وثائق واتفاقيات مهمة في مجالات السكك الحديدية والعلوم والتكنولوجيا، وإلغاء التأشيرات من 10 أيام إلى 30 يومًا لتسهيل السياحة، إلى جانب تنفيذ خط سكة حديد إلى طاجيكستان، والتعاون متعدد الأطراف في مجال نقل المياه والكهرباء والغاز، والتعاون في مجال التعليم التقني والمهني بين مسؤولي البلدين". وتابع قائلاً: "نظرًا للقواسم الثقافية والتاريخية المشتركة العديدة مع طاجيكستان، ستواصل اللجنة العليا أنشطتها في مجال القواسم الحضارية والاقتصادية والثقافية المشتركة".



وأكد النائب الأول للرئيس: "بمتابعة الاتفاقيات والإنجازات التي تحققت خلال هذه الزيارة، سيرتفع مستوى العلاقات والروابط مع طاجيكستان إلى أضعاف مستواها الحالي، وخاصةً في القطاع الخاص، مما يتيح للجانبين مزيدًا من التعاون الجاد".

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