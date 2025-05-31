 وزير الخارجية وموظفي وزارة الخارجية يجددون العهد مع مبادئ مؤسس الثورة الإسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فقد حضر السيد عباس عراقجي، وزير الخارجية الايراني ، وعدد من موظفي الوزارة صباح اليوم إلى مرقد مؤسس الثورة الإسلامية، حيث قاموا بتجديد ميثاقهم مع مبادئ الإمام الخميني (ره).
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قام وزير الخارجية وعدد من موظفي وزارة الخارجية بتجديد ميثاقهم مع مبادئ مؤسس الثورة الإسلامية، وذلك في إطار الذكرى السنوية لرحيل الإمام الخميني (ره).
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فقد حضر السيد عباس عراقجي، وزير الخارجية الايراني ، وعدد من موظفي الوزارة صباح اليوم إلى مرقد مؤسس الثورة الإسلامية، حيث قاموا بتجديد ميثاقهم مع مبادئ الإمام الخميني (ره).
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