 وزير الخارجية وموظفي وزارة الخارجية يجددون العهد مع مبادئ مؤسس الثورة الإسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فقد حضر السيد عباس عراقجي، وزير الخارجية الايراني ، وعدد من موظفي الوزارة صباح اليوم إلى مرقد مؤسس الثورة الإسلامية، حيث قاموا بتجديد ميثاقهم مع مبادئ الإمام الخميني (ره).

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