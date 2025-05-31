إيران تصل بين كازاخستان وعمان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه خلال لقاء نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الكازاخستاني سيريك جومانجارين ووزير المالية العماني سلطان بن سالم الحبسي الذي وصل إلى كازاخستان في أول زيارة رسمية له، تمت مناقشة إمكانية إنشاء ممر نقل دولي جديد "كازاخستان - عُمان" عبر الأراضي الإيرانية.ونظراً للموقع الجغرافي الاستراتيجي لسلطنة عُمان وخططها لأن تصبح مركزاً لوجستياً رئيسياً في الشرق الأوسط، اقترح الجانب الكازاخستاني دراسة إمكانية إنشاء ممر نقل دولي جديد "كازاخستان-عُمان" عبر الأراضي الإيرانية. كما نوقشت آفاق العمل المشترك لزيادة حجم حركة النقل العابر ( الترانزيت) وتطوير البنية التحتية لممر النقل الدولي "شمال-جنوب".

وفقًا للبيانات الحالية، يبلغ إجمالي حجم الاستثمارات العمانية في الاقتصاد الكازاخستاني 253 مليون دولار أمريكي. وفي الوقت نفسه، أشار الجانبان إلى أن إمكانات التعاون الثنائي تفوق هذا الرقم بكثير. كما أعرب الجانب الكازاخستاني عن اهتمامه بتوسيع التعاون في قطاعات واعدة مثل الطاقة، والتعدين والمعادن، والمجمعات الزراعية الصناعية، والصناعات الدوائية، والتجارة.من جانبه، ذكّر الجانب العُماني باهتمامه بالتعاون اللوجستي، مؤكدًا جاهزية البنية التحتية للبلاد لاستقبال ونقل الشحنات الكبيرة. وتم التركيز بشكل خاص على مسألة شحنات الحبوب إلى كازاخستان.وأعربت عُمان عن اهتمامها بشحن الحبوب إلى كازاخستان، واستعدادها لأن تصبح مركزًا لتوزيع صادراتها في الشرق الأوسط.