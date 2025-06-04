خلال اتصال هاتفي.. سلطان عمان والرئيس الايراني يؤكدان على تعزيز العلاقات الثنائية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ السلطان هيثم بن طارق سلطان سلطنة عمان، الحكومة والشعب الإيراني بمناسبة عيد الأضحى المبارك في اتصال هاتفي مع الرئيس مسعود بزشكيان، وتمنى الخير والبركات والرخاء للشعبين الإيراني والعماني والأمة الإسلامية برمتها.

وفي هذا الاتصال، أعرب سلطان عمان عن ارتياحه لللقاء والمحادثات الأخيرة مع رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية في مسقط، ووصف العلاقات بين البلدين بالمتميزة والمتوسعة، وأكد على استمرار هذه اللقاءات والمشاورات.

وأعرب السلطان هيثم عن أمله في أن يتم عقد لقاء بين كبار المسؤولين في البلدين في طهران قريبا.

وفي هذا الاتصال، أعرب بزشكيان بدوره عن امتنانه للمكالمة الهاتفية والتهاني الصادقة من سلطان عمان، وفي المقابل هنأ حكومة وشعب عمان بعيد الأضحى المبارك، وأعرب عن تقديره لكرم ضيافتهم الحارة والصادقة خلال زيارته الأخيرة إلى مسقط.

وفي إشارة إلى الاتفاقيات البناءة والمثمرة التي تم التوصل إليها خلال هذه الزيارة بين البلدين، أعرب الرئيس بزشكيان عن أمله في أن تدخل هذه الاتفاقيات، بدعم ومتابعة سلطان عمان، مرحلة التنفيذ في أقرب وقت ممكن وأن يتم تهيئة الأرضية لتحقيق الأهداف المشتركة والمصالح المتبادلة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عمان، خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية.

كما دعا بزشكيان سلطان عمان رسميا للسفر إلى ايران وقال: "نتطلع إلى لقائكم في طهران".

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