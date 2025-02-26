إيران هي حلقة الوصل ووسيلة الربط بين الدول الأعضاء في تراسيكا

أفادت وكالة مهر للأنباء، وفي تصريح من وزارة الطرق وبناء المدن، أعرب آسا أوبايف، على هامش انعقاد اجتماع الأمناء الوطنيين للدورة السابعة عشرة للجنة الحكومية الدولية لتراسيكا، الذي عُقد في فندق سبيناس بالاس في طهران، عن شكره لإيران على تنظيم هذه الاجتماعات بمستوى عالٍ، وقال: منذ تاريخ انضمام إيران إلى تراسيكا، هذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها إيران اجتماع اللجنة الحكومية الدولية لتراسيكا.

وأشار إلى بدء رئاسة إيران لمدة عام واحد على اللجنة الحكومية الدولية لتراسيكا، وأكد أن ما ستقدمه إيران من جدول أعمال خلال فترة رئاستها هو أمر مهم للغاية. في الوقت الحالي، تُعتبر إيران حلقة وصل ووسيلة ربط بين الدول الأعضاء في تراسيكا، وتوفر إمكانية وصول الدول الأعضاء إلى الخليج الفارسي.

أعرب الأمين العام لتراسيكا عن أمله في أن تُهيئ الظروف الجيدة في مجال النقل والتصدير والاستيراد للدول الأعضاء خلال فترة رئاسة إيران

قال أسا أوبايف: لكي يتمكن مسار النقل عبر إيران من الاستفادة بشكل أفضل من قبل الدول الأعضاء في تراسيكا، يجب تحسين المسارات العابرة من الحدود، والبنية التحتية للسكك الحديدية والمائية، حتى تُظهر الدول رغبة أكبر في عبور البضائع والنقل عبر الأراضي الإيرانية.

وأضاف: إن تأكيد الاتفاقية النقلية بين الدول الأعضاء في تراسيكا يُهيئ الظروف لنقل البضائع عبر حدود هذه الدول دون مشاكل.

وأشار الأمين العام لتراسيكا إلى أن توحيد التعريفات الجمركية وعبور الحدود من حيث نقل البضائع من أراضي كازاخستان إلى تركيا ثم إلى أوروبا سيؤدي إلى إبداء رغبة الدول الأخرى في نقل شحناتها عبر إيران.

وذكر أنه نظرًا لأن دول آسيا الوسطى لا تصل إلى المياه الحرة، فإن مسار إيران وإعداد البنية التحتية يوفر إمكانية نقل البضائع عبر المياه الحرة للدول الأعضاء.

قال أسا أوبايف إن أحد الموضوعات في الدورة السابعة عشرة للجنة الحكومية الدولية لتراسيكا هو إنشاء صندوق استثماري للجنة تراسيكا، مضيفًا: في حال تم تأكيده، يمكننا استخدام ميزانية المؤسسات المالية الدولية لتحسين البنية التحتية للنقل للدول الأعضاء، وخاصة إيران.