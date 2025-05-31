ممثل أنصار الله في طهران: اليمن وغزة جسد واحد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أكد "أحمد الإمام" وهو الممثل الخاص لحركة أنصار الله اليمينة، للشؤون الثقافية والإعلامية لدى الجمهورية الاسلامية الايرانية، اليوم السبت في تصريح له امام جمع من النشطاء الإعلاميين والفضاء الافتراضي في طهران، على ضرورة جهاد التبيين والوحدة والتماسك في جبهة المقاومة؛ واصفا الحرب النفسية والاعلامية بانها الأداة الرئيسية لأعداء الإسلام في تشويه الحقائق وبث الفرقة بين ابناء الامة.

ونوه بوجود التنسيق الكامل بين أنصار الله وفصائل المقاومة الفلسطينية؛ مؤكدا بان الأهداف الرئيسية لأمريكا في اليمن هي تقسيم البلاد وإضعافها وإثارة الصراعات الداخلية فيها.

واعتبر هذا المسؤول في أنصار الله، أن "وحدة الكلمة" و"اليقظة في مواجهة المؤامرات" هما سر انتصار شعوب المنطقة؛ مشددا على ضرورة الوقوف بوجه أي عمل يقوم به العدو، سواء كان كبيرا أو صغيرا، وعدم السماح بالتشكيك في القيم الإسلامية.

كما أكد "الإمام" على العلاقة المباشرة بين التحركات العسكرية اليمنية وتطورات غزة، وكشف عن طلب حركة حماس استهداف السفن "الإسرائيلية" بعد نجاح العمليات الصاروخية اليمنية؛ مصرحا : نحن وغزة جسد واحد.

ولفت إلى عملية احتجاز سفينة "غالاكسي ليدر"، واصفا إياها بأنها أول عملية بحرية واسعة النطاق تم الإعلان عنها، وأكد بأن "إسرائيل" نفسها اعترفت بملكية هذه السفينة، وهذا كان نقطة تحول في تحركاتنا.

وختم الممثل الخاص لحركة أنصار الله في إيران، قوله بان فلسطين هي القضية المحورية للعالم الإسلامي؛ مشددا على ضرورة الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم حتى التحرير الكامل لهذه الأرض.