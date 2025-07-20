ردا على المزاعم الغربية.. ممثل انصار الله في ايران: نعتمد على قدراتنا الذاتية في تصنيع السلاح

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ردا على مزاعم غربية حول "الدعم العسكري الإيراني لحركة أنصار الله اليمنية"، أكد الممثل الثقافي الخاص للحركة في الجمهورية الاسلامية الايراينة "أحمد الإمام"، بأن "انصار الله" تعتمد على قدراتها الذاتية في تصنيع السلاح، وشدد على ان اليمنيين يقاتلون بأسلحة صنعت بأياديهم، ولن يتخلون عن اخوانهم المقاومين في غزة.

وأشار "أحمد الإمام" في مؤتمر صحفي عُقد بعد ظهر اليوم الأحد بمقر وكالة أنباء الطلبة في طهران، اشار إلى التطورات الاقليمية الراهنة؛ مهنئا في بادئ الامر الجمهورية الإسلامية الإيرانية لقاء انتصارها في الحرب العدوانية ضد والتي استمرت 12 يوما، معتبرا ذلك فخرا لحركة أنصار الله، ومؤكدا بأن الحديث عن هذا الانتصار واجب ضمن إطار "جهاد التبيين".

ولفت الى ان الإعلام كان أحد أهم أسلحة الشعب اليمني في مواجهة شائعات العدو؛ مردفا بان الحرب الأخيرة اثبتت كيف يمكن للإعلام أن يكون أداة فاعلة ضد العدو، وهذا ما دفع الكيان الصهيوني إلى استهداف هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.

وردا على سؤال حول موقف أنصار الله في حال قيام "إسرائيل" باعتداء جديد على إيران، صرح "الإمام" : لو ارتكب العدو حماقة أخرى، فإن اليمن سيقف إلى جانب إيران.

وعن التطورات في فلسطين المحتلة، شدد ممثل أنصار الله على أن الحركة لن تتخلى عن دعم الشعب الفلسطيني في غزة تحت أي ظرف؛ مبينا ان اليمن ينفذ عمليات عسكرية متقدمة، ويُطلق صاروخا كل يومين نحو الكيان الصهيوني، وهذه العمليات تتم بتنسيق كامل مع حركة حماس.

وأضاف : القضية الفلسطينية هي قضيتنا المركزية، ومنذ طفولتنا نحن نتعلم حب فلسطين والجهاد في سبيل الله، وهذا جزء من ثقافتنا اليمنية.

وحول الدعوات لنزع سلاح فصائل المقاومة في لبنان والعراق، وعن إمكانية تكرار هذه الدعوات في اليمن، شدد على ،ان "نزع السلاح في اليمن أمر مستحيل. جميع أبناء اليمن يمتلكون السلاح، وهذا ليس أمرا يقتصر على العسكريين فقط".