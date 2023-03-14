أمير عبداللهيان: إيران تدعم الحل السياسي للأزمة اليمنية على أساس الاهتمام بالقضايا الإنسانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد وزير خارجية بلادنا خلال لقائه مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون اليمن، على وجهة نظر الجمهورية الإسلامية الايرانية بشأن الحل السياسي للأزمة اليمنية.

وأعلن وزير خارجية بلادنا دعمه لاستمرار وقف إطلاق النار ورفع الحصار الإنساني والحل السياسي للأزمة اليمنية انطلاقا من الاهتمام بالقضايا الإنسانية وفي إطار الحوارات اليمنية اليمنية من شان ضمان السلام والاستقرار في اليمن.

كما دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون اليمنية، الجمهورية الإسلامية الايرانية إلى دعم جهود الأمم المتحدة في مجال السلام في اليمن، وأكد أن الأمم المتحدة جادة في التركيز على حل سياسي للأزمة اليمنية.

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