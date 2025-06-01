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٠١‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١٠:٥٠ ص

العراق.. اعتقال شبكة حاولت تنفيذ عمليات اغتيال

العراق.. اعتقال شبكة حاولت تنفيذ عمليات اغتيال

أعلن جهاز المخابرات العراقي، مساء السبت، اعتقال "شبكة إجرامية" كانت تخطط لتنفيذ عمليات اغتيال وزعزعة الأمن العام في البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكر جهاز المخابرات العراقي أنه نفذ عملية استباقية بالتنسيق مع القضاء، أسفرت عن الإطاحة بالشبكة.

وأشار البيان إلى أن "العملية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة، وتتبع ميداني مرتبط بمحاولة شروع بالقتل استهدفت إحدى الإعلاميات في شهر فبراير/ شباط 2025، ما قاد إلى كشف امتدادات الشبكة الداخلية وصلاتها الخارجية"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).

وتابع البيان أنه "بعد استحصال الموافقات القضائية، وتحديد مواقع المطلوبين، تم تنفيذ مداهمات متزامنة في عدة محافظات واعتقال أفراد الشبكة".

وأكد جهاز المخابرات العراقي في ختام بيانه، التزامه بمواصلة جهوده لحماية أمن الوطن والتصدي لأي محاولات تهدد استقراره.

/انتهى/

رمز الخبر 1958688
جواد ماستری فراهانی

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