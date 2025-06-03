المقاومة العراقية: ننتظر ونراقب انسحاب القوات الأميركية من العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المسؤول الأمني لكتائب حزب الله في العراق، أبو علي العسكري، مساء الإثنين "ننتظر ونراقب عن قرب انسحاب قوات الاحتلال الأميركي من العراق".

وأضاف "ننتظر الخروج الكامل لقوات الاحتلال الأميركي من العمليات المشتركة وقاعدة عين الأسد ومعسكر فيكتوريا".

وشدّد أبو علي العسكري، على أنّه "على الجميع العمل على إنهاء تسويفات الاحتلال الأميركي"، محذّراً من "توجيه ضربات شديدة تخرجه تحت النار".

وكانت قد أعلنت واشنطن عن اتفاق مع العراق، حول المرحلة الأولى من انسحاب قوّاتها من القواعد الأميركية في العراق، في أيلول/سبتمبر من العام الحالي.

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