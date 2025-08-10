القضاء العراقي يعلن عن إحباط مخطط إرهابي لاستهداف زائري أربعينية الإمام الحسين عليه السلام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كشف القضاء، أنّ "مخططات الشبكة الإرهابية كانت تتضمّن تصنيع وزرع عبوات ناسفة على طرق سير الزائرين في المحور الجنوبي ودسّ السموم القاتلة في أواني الطعام المُقدّم للزائرين".

كما أشار إلى أنّ "التحقيقات كشفت عن استخدام داعش الإرهابي لأساليب في تجنيد هؤلاء العناصر بدءاً من غسيل الأدمغة".

وأوضح القضاء، أنّ ذلك يتمّ عبر الكتب الدموية والمحتوى المضلّل مروراً بإدماجهم في مجموعات للتثقيف الديني المحرّف وربطهم بمشايخ مُعدّين خصيصاً لهذا الغرض وصولاً إلى إجبارهم على مبايعة قيادة التنظيم الإرهابي.

ودعا القضاء العراقي، الأهالي إلى ضرورة مراقبة أنشطة أبنائهم عبر المنصات الرقمية والانتباه لأيّ تغيير في سلوكهم أو توجّهاتهم العقائدية.

وأعلنت محافظة كربلاء، يوم الخميس، عن إلقاء القبض على خلية إرهابية مكوّنة من 22 إرهابياً، كانت تخطّط لتنفيذ عمليات خلال زيارة الأربعين، وكانت تستهدف إحدى الحسينيات على طريق الزائرين كربلاء - نجف.

