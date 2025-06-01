عدوان جوي إسرائيلي على سوق في غزة + فيديو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الجزيرة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، قصفت في المرة السابقة، مناطق شمال غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

ونشرت مصادر فلسطينية مقطع فيديو للحظة قصف منزل في شارع الجلاء بمدينة غزة.

كما أطلقت دبابات الاحتلال الإسرائيلي النار بكثافة على حي المنارة وأطراف المستشفى الأوروبي في مدينة غزة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية بقصف مدفعي على منطقتي المنارة وقيزان النجار جنوب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

في الوقت نفسه نشرت مصادر فلسطينية مقطع فيديو للحظة استهداف مبنى بالقرب من أحد الأسواق في مدينة غزة.

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