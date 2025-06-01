الطبيب حمدي النجار زوج الطبيبة آلاء النجار يلتحق بأطفالهما الـ9 الشهداء متأثراً بإصابته

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كانت طبيبة الأطفال آلاء النجار، قد استقبلت أبناءها التسعة، شهداء في قسم الطوارئ ذاته، الذي تعمل فيه، بعدما استهدف قصف إسرائيلي منزل العائلة في مدينة خان يونس، في واحدة من آلاف القصص المؤلمة التي تجسّد وجع الغزيين.

الاحتلال، كما يقول العاملون في القطاع الصحي، لا يكتفي باستهداف الأطباء في أماكن عملهم، بل يلاحق عائلاتهم وأحلامهم إلى بيوتهم. المدير العام لوزارة الصحة في غزة، منير البرش، أفاد بأنّ الغارة أدت إلى استشهاد 9 من أطفال الطبيبة آلاء، الذين لم يتجاوز أكبرهم الثانية عشرة من عمره، وهم: يحيى، ركان، رسلان، جبران، إيف، ريفان، سيدين، لقمان، وسيدرا.

أما الطفل العاشر، آدم، فقد نجا بأعجوبة، لكنه أُصيب بجروح خطيرة، ويرقد الآن في المستشفى.

/انتهى/