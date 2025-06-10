عدوان إسرائيلي يستهدف ميناء الحديدة غربي اليمن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الاحتلال الإسرائيلي شنّ غارات على محافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن.

وأكدت المصادر أن العدوان الإسرائيلي استهدف أرصفة ميناء الحديدة.

ومن جهته، أعلن "الجيش" الإسرائيلي أنه هاجم "أهدافاً في ميناء الحديدة.. من خلال سفن صواريخ تابعة لسلاح البحرية صباح اليوم".

ولفتت إلى أن هذا هو الهجوم الإسرائيلي العاشر على اليمن منذ بدء الحرب على غزة، بعد 9 هجمات نفّذها سلاح الجو الإسرائيلي.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد شنّ غارات على مطار صنعاء الدولي في 28 أيار/مايو المنصرم، بعد مرور نحو 10 أيام على استئناف العمل فيه بتسيير أربع رحلات من وإلى العاصمة الأردنية عمّان، بعد عدوان إسرائيلي استهدفه مطلع شهر أيار/مايو الجاري.

ورغم الغارات الإسرائيلية، تستمر القوات المسلّحة اليمنية في تنفيذ عملياتها في عمق الكيان الإسرائيلي، دعماً لغزة وإسناداً لمقاومتها، وتستهدف مطار "بن غوريون" ومواقع حيوية إسرائيلية، وسط تأكيد بأن استهداف الكيان الإسرائيلي سيستمر ما دام العدوان على غزة قائماً.

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