 إيران تستعيد حق التصويت في "فاو" بعد 15 عاماً

أفادت وكالة مهر للأنباء، أشار نوري قزلجه إلى الدور التاريخي لإيران في الفاو، حيث كانت إيران دائماً واحدة من الدول المؤثرة في منطقة آسيا وعضواً في المجلس المركزي للمنظمة. ومع ذلك، فقد حُرمت إيران في السنوات الخمس عشرة الماضية من حقها في التصويت والمشاركة في اتخاذ القرارات الكبرى بسبب عدم سداد مستحقات العضوية.

كما تطرق الوزير إلى الديون المتراكمة لإيران تجاه هذه المنظمة الدولية، موضحاً أن سنوات من الديون المتأخرة كانت قد أدت إلى تعليق أنشطة المكتب، مما هدد بإغلاقه بالكامل.

وأكد نوري قزلجه أنه بفضل التنسيق مع منظمة التخطيط والميزانية ودعم وزارة الخارجية، تمكنا من سداد الديون ومستحقات العضوية للفاو.

وأشار الوزير إلى إعادة بناء وتشغيل "غرفة إيران" في مقر الفاو في روما، معتبراً أن إحياء هذه الغرفة يعد من النجاحات الدبلوماسية للحكومة الرابعة عشرة، والتي ستساهم في تفعيل التعاون بين إيران واستغلال الإمكانيات الدولية للمنظمات مثل صندوق التنمية الزراعية الدولي (IFAD)، بالإضافة إلى الاستفادة من فرص التعليم والترويج والبحث والتطوير الزراعي التي تقدمها الفاو في البلاد.

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