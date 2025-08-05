  1. إيران
  2. الإقتصاد
٠٥‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ١١:٢٧ ص

نوري قزلجه: خطة وزارة الجهاد الزراعي هي تعزيز مزارع الثروة الحيوانية الصغيرة والتقليدية

نوري قزلجه: خطة وزارة الجهاد الزراعي هي تعزيز مزارع الثروة الحيوانية الصغيرة والتقليدية

صرح وزير الجهاد الزراعي: إن تعزيز قطاع تربية الماشية الصغيرة والتقليدية هو أحد خططنا، ونحن نسعى بجدية لتحسين جودة الثروة الحيوانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال غلام رضا نوري قزلجه في الجلسة العامة لمجلس الشورى الإسلامي اليوم (الثلاثاء 5 أغسطس) : تُعد تربية الماشية التقليدية من المواضيع المهمة وأسسًا مهمة للاستقلال والاكتفاء الذاتي في قطاع تربية الماشية، ولكن للأسف، تم إهمال تربية الماشية التقليدية والريفية، كما يتضح من استيراد حوالي 20 بالمائة من احتياجات البلاد من اللحوم. وصرح قائلاً: إن تعزيز قطاع تربية الماشية الصغيرة والتقليدية من خطط وزارتنا. لا يمكن الفصل بين الزراعة والتنمية الريفية، لذا فإن أنشطة تربية الماشية في القرى لا تتطلب ترخيصًا، وإذا رغب مربي الماشية في الحصول على ترخيص، فيمكنه الحصول عليه من النظام الهندسي والزراعي.

وأضاف نوري قزلجه: يتم توزيع حوالي 1.5 طن من النخالة سنويًا على مربي الماشية التقليديين بسعر مدعوم. كما يتم توزيع الشعير المدعوم بين مزارع الماشية التقليدية والريفية، نظرًا لتجربة الجفاف في السنوات الأخيرة.

وأكد على أهمية الاهتمام بمجال تربية الماشية التقليدية وتربية الماشية الريفية، وقال: نسعى جاهدين لتحسين جودة الماشية حتى نتمكن من إنتاج المزيد بعدد قليل من الماشية.

/انتهى/

رمز الخبر 1961347

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات